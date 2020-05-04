Победительница «Последнего героя» сбросила 10 килограммов за время съемок

Участница комедийного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, одержавшая победу в проекте «Последний герой: зрители против звезд», за время съемок сбросила до 10 килограммов веса. Об этом она сообщила в Instagram, отвечая на комментарии подписчиков.

Фото опубликовано @nadezhdaanga

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По ее подсчетам, на проекте она похудела на 7-10 килограммов. Ангарская опубликовала в профиле фотографии с церемонии награждения.

Проект снимался на острове Палаван, который входит в состав Филиппин. Участники шоу сражались за квартиру в Москве.

В съемках непродолжительное время принимала участие модель Настя Рыбка, известная как охотница за олигархами. Она присоединилась к команде звезд, после того как они выиграли в первом конкурсе и им разрешили пополнить племя еще одним участником. Однако, как только знаменитости узнали, что к ним присоединится Рыбка, они отказались «общаться с эскортницей». Модели пришлось ночевать отдельно. Девушке предложили перейти в команду зрителей, но, опасаясь, что там с ней поступят так же, она предпочла покинуть проект.

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