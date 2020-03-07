Участница шоу о похудении сломала ногу во время съемок и продолжила борьбу

Участница американской версии реалити-шоу про похудение The Biggest Loser Тери Агияр (Teri Aguiar) сломала ногу во время съемок одного из выпусков передачи. Об этом пишет Yahoo Entertainment.

Сотрудница скорой помощи и обладательница титула «Мисс Миссури 1999» принимала участие в испытании, в начале которого нужно было пройти через болотистую яму. Cпускаясь в нее, Агияр потеряла равновесие и упала. По словам женщины, в этот момент она повредила ногу.

Агияр была осмотрена врачами, которые диагностировали у нее перелом лодыжки. Несмотря на полученную травму, женщина решила продолжить борьбу, и в итоге помогла команде избежать исключения из передачи, так как ее сброшенный вес засчитали в конце выпуска.

Первая версия The Biggest Loser выходила на телеканале NBC до 2016 года. Передачу перестали выпускать из-за упреков в некорректности отношения авторов шоу к его участникам. Также реалити критиковали за излишне суровые конкурсы, которые зачастую были опасны для здоровья. Новый сезон программы выходит на канале USA Network.

Ранее в румынской версии реалити-шоу «Последний герой» одна из участниц, боец MMA Ана Мария Пал (Ana Maria Pal), сломала нос сопернику. Спортсменка была расстроена проигрышем в конкурсе, а участник над ней подуштил.

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