Героиня реалити-шоу проиграла в конкурсе и сломала обидчику нос

Survivor Romania / YouTube

Боец MMA Ана Мария Пал (Ana Maria Pal) сломала нос участнику реалити-шоу «Последний герой» в Румынии. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел во время съемок передачи.

26-летняя спортсменка проиграла в конкурсе, а вскоре после этого к ней подошел конкурсант Андрей Чобану (Andrei Ciobanu) и с издевкой заметил, что это сложное испытание. Пал посмотрела на участника и через секунду ударила обидчика головой по лицу.

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Мужчина упал на землю, держась за нос. Партнеры по команде подбежали к нему, а боец в этот момент отошла в сторону. Комментируя нападение, Пал заявила, что Чобану заслужил этого.

Сотрудники передачи подчеркнули, что это был шокирующий момент и они не потерпят такого поведения в «Последнем герое». За эти действия девушку исключили из шоу. Чобану в общении с журналистам пояснил, что считает решение продюсеров правильным.

Ана Мария Пал — известная в Румынии боец смешанного стиля. На ее счету две победы и три поражения. Последний бой она провела в сентябре 2019 года. На текущий момент находится на втором месте по результатам среди всех профессиональных спортсменок MMA в стране.

Ранее сообщалось, что модель Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) выгнали с реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд» после первой же ночи. Участники команды не захотели «общаться с эскортницей». В итоге девушка после изгнания уехала отдыхать на Бали.

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