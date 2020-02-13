Фото до и после похудения сочли фейком из-за татуировок

Пользователи Instagram не поверили американке Лорен (Lauren) из штата Кентукки, которая опубликовала два снимка — до и после похудения. Юзеры сочли, что фото — фейк. Скриншот с обсуждением опубликован на Reddit и набрал почти 57 тысяч лайков.

Главным аргументом поклонников соцсети было то, что татуировки Лорен расположены на разных руках. «Это не один и тот же человек, где же татуировки?» — написал пользователь. «Нравится, как тату сменили местоположение с одной руки на другую», — иронизировал другой. «Блин, не знал, что тату меняют сторону, когда худеешь, вот так безумие», — пошутил еще один юзер. «Кто поверил в это, тот — глупец», — написала пользовательница.

В сообществе Reddit удивились тому, что никто из комментаторов в Instagram не осознал, что одна из фотографий сделана перед зеркалом, в связи с чем татуировки и «поменялись местами». По мнению dueytk, дело не только в зеркале. «Этих людей ослепила ненависть», — уверен он. В то же время kasdap отметил, что не в первый раз замечает, как люди считают такие снимки фейками. «Зеркала и вправду путают некоторых людей, будто они никогда и не смотрели в них», — заключил юзер.

В августе 2019 года звезду британских реалити-шоу Джемму Коллинз (Gemma Collins) уличили в редактуре фотографий. Пользователей расстроило то, что Коллинз выступает за реальное изображение женщин в массовой культуре, однако для поста в соцсети знаменитость применила фоторедактор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!