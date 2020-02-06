Охотница на олигархов Настя Рыбка стала участницей реалити-шоу

Модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) стала участницей реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд», которое снималось на Филиппинах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала «ТВ-3», на котором покажут шоу.

Продюсеры не уточнили, в каком именно выпуске появится Рыбка. В настоящее время в проекте участвуют две команды по восемь человек. Таким образом, охотница на олигархов станет 17-й участницей.

Известность Настя Рыбка получила после того, как разместила в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить. Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде в феврале 2018 года.

Их обвиняли в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления, организации предоставления сексуальных услуг с помощью третьих лиц в составе преступной группы. Восьмерых фигурантов дела приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО. В январе 2019 года их депортировали на самолете в Москву.

Первый выпуск нового сезона «Последнего героя» выйдет на канале «ТВ-3» вечером 8 февраля. Вести шоу будет актриса Яна Троянова. Среди участников актрисы Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко и Наталья Бардо, а также комик Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, бобслеист Алексей Воевода и блогер Давидыч.

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