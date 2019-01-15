Настю Рыбку осудили

Арестованные в Таиланде Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов) признали вину. Об этом сообщает РИА Новости 15 января, во вторник.

Подсудимых приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое осужденные уже отбыли в СИЗО. Суд города Паттайи предпринимает меры, чтобы в скором времени депортировать осужденных в Россию и Белоруссию.

Судебные заседания по делу Рыбки и Лесли, которые продлятся четыре дня, начались 15 января с допроса свидетелей обвинения, пишет агентство. Известно, что ранее обвиняемые отказались от услуг своих адвокатов и потребовали замены судьи.

В августе 2018 года сообщалось, что ни Рыбка, ни Лесли, ни еще шестеро обвиняемых граждан России и Белоруссии не признали себя виновными в организации услуг сексуального характера. Лесли тогда заявил, что у задержанных не было намерения нарушить законодательство Таиланда. Подсудимые утверждали, что они были лишь слушателями тренинга, за который сами заплатили деньги.

Рыбку, Лесли и еще восемь человек первоначально задержали в феврале за проведение нелегального секс-тренинга. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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