Участники «Голоса» устроили «самый сексуальный» поединок на сцене

Участники американской версии музыкального шоу «Голос» (The Voice), выступающие под псевдонимами Cedrice и Thunderstorm, стали соперниками в музыкальном соревновании. Yahoo! entertainment назвало их выступление самым сексуальным поединком.

Они исполнили песню Рианны Stay («Останься»), записанную при участии Микки Экко. После выступления на сцене наставники осыпали похвалами обоих участников. Один из членов жюри признался, что поединок выглядел настолько сокровенным, что он не знал, стоит ли ему продолжать смотреть или лучше отвести взгляд.

Ранее в феврале наставник американской версии «Голоса» Блэйк Шелтон попытался подкупить 16-летнего участника, который выбирал команду, с помощью щенка. Мужчина попросил вывести на сцену собаку и в шутку заявил, что она отправится в приют, если юноша выберет другого наставника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!