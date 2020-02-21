Фадеев заступился за покупавшую СМС на «Голосе» Алсу

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев заступился за певицу Алсу, покупавшую СМС в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос». Об этом сообщает «Слово и Дело».

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«Эта бедная девочка, эта бедная Алсу. Оставьте детей в покое», — призвал композитор. Он заявил, что его самого не волнуют результаты голосования в программе, однако, по его мнению, скандал на «Голосе» может серьезно отразиться на всей семье исполнительницы. Он пояснил, что из-за ситуации наверняка переживают родственники артистки.

Фадеев также подчеркнул, что правила голосования на Первом канале позволяют одному зрителю отправить до 20 СМС с одного номера. Благодаря этому человек может поддержать своего любимого участника шоу, проголосовав несколько раз.

19 февраля певица Алсу призналась в покупке голосов в поддержку своей дочери. «Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», — заявила артистка. Она подчеркнула, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».

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