Пресняков-старший рассказал о блате в музыкальных телеконкурсах в России

Композитор и музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал о наличии блата при выборе участников в музыкальных телеконкурсах, таких как «Голос». В комментарии изданию «Собеседник» он подчеркнул, что из-за этого в последнее время редко смотрит подобные передачи.

«Подозреваю, да и умные знающие люди часто говорят, что попадание в эти программы нередко сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач», — отметил он. По его мнению, также в программах, таких как «Голос», «много вкусовщины».

Пресняков-старший также признался, что любит смотреть иностранные шоу, так как «там подобных фокусов нет». Для сравнения композитор привел в пример английский футбол, где если «случается договорняк», то «руки за спину и отправляйтесь в клеточку».

«Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поет, а к нему никто из наставников не поворачивается», — добавил Пресняков-старший. Он заключил, что после такого возмущенные зрители пишут в соцсетях «весьма меткие замечания».

Российская версия программы «Голос», выходящая на Первом канале, оказалась в центре скандала в 2019 году. В финале шестого сезона детского «Голоса» победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Она набрала 56,5 процента голосов и первоначально была признана победительницей. Однако после проведения проверки был установлен факт накрутки в пользу Абрамовой через СМС-сообщения. В результате Первый канал аннулировал итоги и изменил систему голосования.

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