Шнуров пошутил над проигрышем своего подопечного на шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте «Голос» Антоном Токаревым, который проиграл певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову. Об этом он написал в своем Instagram.

Шнуров написал, что «накрутил бы баллы» участнику своей команды, но ему «не дали» это сделать. «Ученик мой, славный малый, Жаль, что он не сын Алсу», — говорится в публикации.

1 января победителем финала восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков — он набрал более 66 процентов голосов. Победитель исполнил песню «Карточный домик» Виктора Резникова. Наставником Бербекова являлся Константин Меладзе.

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