Назван победитель шоу «Голос»

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков. Запись финала, прошедшего 1 января, доступна на сайте Первого канала.

Победитель исполнил песню «Карточный домик» Виктора Резникова. Наставником Бербекова был Константин Меладзе. На втором месте после суммирования предпочтений жюри и голосов телезрителей оказался Антон Токарев. Его наставником был Сергей Шнуров, которого назвали лучшим наставником восьмого сезона.

В декабре прошлого года стало известно, что в восьмом сезоне телепроекта «Голос» будет протестирована новая схема оценки участников. Решение усовершенствовать систему голосования приняли после скандала в финале шестого сезона детского «Голоса», когда победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

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