«Раздавленного» Шнурова обвинили в неправильном подходе к подопечной на «Голосе»

Российский продюсер Константин Меладзе раскритиковал артиста Сергея Шнурова за неправильный поход к участнице шоу «Голос», трансляция которого прошла в пятницу, 27 декабря, на Первом канале.

Меладзе обвинил Шнурова в том, то он неправильно использует возможности и талант своей подопечной Рагды Ханиевой. «Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет», — сказал продюсер, отметив, что «все как-то размыто». Он выразил мнение, что Ханиева исполняет песни будто «из-под палки» и поет не то, что хочет.

«Абсолютно раздавленный Шнуров. Просто втоптанный», — поддержал Меладзе актер Дмитрий Нагиев.

Однако Шнуров заявил, что его «раздавить невозможно». По его мнению, потенциал певицы был использован максимально. «Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил», — заключил он.

Пользователи социальных сетей также раскритиковали Шнурова, отметив талант Ханиевой, который не был реализован наставником в полной мере.

По итогам полуфинала шоу в финал прошел Антон Токарев, Рагда Ханиева получила 40 процентов голосов. Спасти участницу не смогли даже зрители, и ей пришлось покинуть проект. Еще тремя финалистами стали Аскер Бербеков, чьим наставником стал Константин Меладзе, участник команды Полины Гагариной Ив Набиев и подопечный Валерия Сюткина Арсен Мукенди.

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