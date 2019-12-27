Стали известны детали райдера «Ленинграда», который считается самой «дорогой» группой России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Одно выступление коллектива стоит около 10 миллионов рублей. Всего на гастроли с «Ленинградом» отправляются 17 человек, двое из которых всегда летают бизнес-классом — это фронтмен Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова. Если от аэропорта до места проведения концерта необходимо ехать более 200 километров, рокеры перемещаются на вертолете.

Утверждается, что во время тура музыканты проживают только в пятизвездочных отелях. Кроме того, Шнуров требует, чтобы был открыт мини-бар, а в люксовом номере было десять литров воды, кофе и миндальное молоко. Остальные участники группы проживают в отдельных номерах с кроватями кинг-сайз.

По данным Mash, сигареты музыкантам также приобретают организаторы мероприятия. За одно выступление «Ленинград» выкуривает около 10 пачек. Что касается гримерки, то группа требует, чтобы в ней были теплые энергетики, мед, батон, варенье, сливочное масло и не менее 22 полотенец.

Отмечается, что на организаторов, которые не выполняют условия райдера, накладываются штрафы. За плохую гостиницу они платят 10 тысяч долларов. В такую же сумму обходятся неудачный перелет и проблемы с техникой. За нарушение требований, связанных с кейтерингом, от организаторов требуют 2 тысячи долларов.

В октябре Telegram-канал Super опубликовал данные о новогодних гонорарах российских звезд. «Ленинград» оказались самыми «дорогими» музыкантами.

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