Раскрыты имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что последние десять лет самыми высокооплачиваемыми и популярными остаются такие музыканты, как Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Дима Билан, Лолита и Леонид Агутин.

«Есть артист, как Юрий Антонов, которого все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: "Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!" Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко», — поделился Морозов.

Он добавил, что певицы Полина Гагарина и Вера Брежнева обычно устанавливают очень высокую цену на выступления на корпоративах — от 80 до 100 тысяч евро. Среди тех, чьи концерты стоят меньших денег, стабильным спросом пользуются Владимир Кузьмин и Сосо Павлиашвили.

В октябре Telegram-канал Super опубликовал данные о новогодних гонорарах российских звезд. Самыми «дорогими» музыкантами оказались участники группы «Ленинград» — их выступление на частных мероприятиях стоит 150 тысяч евро (10,6 миллиона рублей). Кроме того отмечалось, что у коллектива «роскошный райдер».

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