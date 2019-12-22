Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину уральским певцом

Певец Сергей Шнуров пошутил над уральским певцом Арсением Курчаниным, чье выступление на шоу «Голос» оскорбило певицу Полину Гагарину. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте бывшего участника музыкальной передачи.

На кадрах Курчанин сидит вместе со Шнуровым. «Понимаешь, почему ты не остался? Я ж тебе говорил: "Сыпь ей на голову, на голову!"» — сказал Шнуров.

В начале декабря артист во время своего номера насыпал семечки на стол Гагариной, выступавшей в роли жюри шоу. «Арсений, я помню тебя на слепых прослушиваниях. Какой ты был интеллигентный, прекрасный. Я уверена, что ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и вот так вот не выбросил семечки буквально мне в лицо — это было в миллиметре. И я знаю, кто тебя этому научил. Это хамское поведение, но я тебя прощаю, потому что знаю, кто тебя этому научил», — заявила Гагарина.

Семечки со стола убрал другой член жюри Сергей Шнуров. Победа Курчанину в итоге не досталась.

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