Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Певец Сергей Шнуров раскритиковал свою коллегу Полину Гагарину в эфире шоу «Голос» на Первом канале. Момент передачи опубликован на YouTube.

После выступления подопечных Гагариной Шнуров обратил внимание на номер 17-летней участницы Аланы Чочиевой. По мнению певца, исполненная девушкой песня Аллы Пугачевой «Опять метель» была выбрана неудачно. «Перед нами ангел, который поет: "Сильная женщина плачет у окна". Откуда это, зачем?» — возмутился он.

Однако другой наставник, продюсер Константин Меладзе, с ним не согласился. По его мнению, Чочиевой досталась сложная композиция, и она спела ее по-своему хорошо. Гагарина также поддержала свою подопечную, отметив, что та «не выступает с табличкой», на которой указан ее возраст.

Это не первый конфликтный эпизод на «Голосе». До этого Гагарину оскорбило поведение уральского певца Арсения Курчанина. Во время выступления артист насыпал на стол певицы семечки, однако позже их убрал Шнуров.

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