Русская песня в исполнении священников покорила жюри французского «Голоса»

Пять священников, проживающих во Франции, покорили жюри французского музыкального телешоу «Голос», исполнив русскую песню. Видео выступления опубликовано на сайте канала TF1.

Семинаристы русского происхождения Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир назвали свой творческий коллектив Schola Fratrum и спели композицию Oh mon âme («О, моя душа»). Они рассказали телеканалу, что встретились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар около Парижа.

Как сообщает LCI, во время выступления члены жюри положительно оценили вокальные навыки исполнителей и после исполнения песни похлопали им стоя. Однако ни один из них не повернулся к священникам. Они объяснили это тем, что задумались, смогут ли чем-то помочь и обучить новым навыкам таких мастеров.

В результате коллектив не прошел в следующий этап конкурса. Тем не менее певица Лара Фабиан, входившая в состав жюри, пригласила семинаристов спеть вместе с ней на следующем концерте в Москве. Зрители также остались в восторге и написали о своих впечатлениях от песни в соцсетях. Многие отмечали, что им запомнилось именно это выступление.

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