Наставник шоу «Голос» попытался подкупить участника щенком

Наставник американской версии музыкального шоу «Голос» (The Voice) Блэйк Шелтон (Blake Shelton) попытался повлиять на выбор участника, которому нужно было выбрать, в какую команду пойти, с помощью белого щенка. Фрагмент эфира опубликован на YouTube.

16-летний конкурсант Тейт Бруса (Tate Brusa) из штата Юта и исполнил песню Perfect британского певца Эда Ширана. Его выступление понравилось всем четырем наставникам, и каждый из них повернулся к исполнителю. Двое из них посоветовали выбрать не их, а обратить внимание на других музыкантов. В результате Брусу предстояло выбрать между Шелтоном и другим наставником — певцом Ником Джонасом (Nick Jonas).

Шелтон заметил, что молодой музыкант склоняется к тому, чтобы выбрать в наставники не его. Тогда он решил попробовать подкупить участника с помощью питомца. Артист попросил вывести к нему щенка белого цвета по кличке Снежинка. «Если ты не выберешь меня в наставники, то пес отправится прямиком в приют для животных», — заявил Шелтон. Шутливая попытка музыканта поменять мнение юноши не увенчалась успехом. В итоге он все равно выбрал Джонаса.

В январе пять священников, проживающих во Франции, покорили жюри французского музыкального телешоу «Голос», исполнив русскую песню. Композицию исполнили семинаристы русского происхождения. Они встретились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар в предместье Парижа.

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