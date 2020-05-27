Мужчина провел 37 лет в тюрьме по ложному обвинению и пришел на шоу талантов

Видео: America's Got Talent / YouTube

Участник нового сезона шоу America's Got Talent Арчи Уильямс (Archie Williams) рассказал о том, что провел 37 лет в тюрьме по ложному обвинению. Как пишет Independent, мужчина всегда хотел выступать на сцене, но смог воплотить свою мечту в жизнь только после того, как удалось доказать его невиновность.

Уильямс был арестован в 1982 году и приговорен к пожизненному заключению за попытку убийства, изнасилование и грабеж с отягчающими обстоятельствами. Мужчина всегда утверждал, что он невиновен. Новые доказательства, которые помогли ему подтвердить это, появились в 2019 году, после чего его освободили из тюрьмы. По словам Уильямса, на месте преступления не было его отпечатков пальцев, именно это обстоятельство помогло ему доказать свою невиновность.

«В тюрьме я смотрел America’s Got Talent и представлял себя здесь», — поделился Уильямс. Он добавил, что пение всегда помогало ему выдержать все трудности заключения, и отметил, что пришел на шоу талантов, потому что всегда мечтал выступать.

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