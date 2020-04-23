Бывший участник «Голоса» стал доставщиком еды

Бывший участник музыкального шоу «Голос» Илья Хвостов начал работать курьером. Как сообщает Telegram-канал Mash, находящийся в Калининграде певец стал доставщиком еды из-за введенных на время пандемии коронавируса ограничений на выход из дома.

Хвостов рассказал, что идея устроиться работать курьером возникла у него после трех недель самоизоляции. Он отметил, что занимался музыкой, читал книги и смотрел фильмы, находясь дома. «Но в итоге настроение начало как-то ухудшаться, мозг начал закипать и захотелось просто на улицу, желательно официально», — признался музыкант.

Он отметил, что считает необходимым соблюдать меры самоизоляции, чтобы пандемия быстрее прошла. «Просто сейчас у меня другого нет выхода. Я пока не нашел, как заработать не выходя из квартиры», — добавил бывший участник телепроекта.

1 января был назван победитель восьмого сезона шоу «Голос», им стал Аскер Берберов. Его наставником был Константин Меладзе. В восьмом сезоне телепроекта протестировали новую схему оценки участников. Решение усовершенствовать систему голосования приняли после скандала в финале шестого сезона детского «Голоса», когда победила дочь певицы Алсу Микела Абрамова.

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