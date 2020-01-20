Девушка солгала о девственности религиозному возлюбленному и разгневала брата, который считает неправильным такой обман с ее стороны. Об этом он под ником clop-clipp рассказал на Reddit. В комментариях многие осудили его решение раскрыть ложь, посчитав это некорректным.

По его словам, сестре 24 года, и в последние пару лет она стала регулярно участвовать в службах евангеликов — одной из протестантских конфессий христианства. «Мы не религиозная семья, но я рад за нее», — отметил пользователь.

Юзер подчеркнул, что пару хорошо знают в местной церкви и что «они публично говорили о том, что намерены воздерживаться от секса до свадьбы и лишиться девственности друг с другом». «Проблема в том, что моя сестра не девственница. Я знаю это потому, что она была беременна от предыдущего парня, но, к сожалению, не смогла родить ребенка», — рассказал clop-clipp.

Он пояснил, что в соцсети Facebook можно найти фотографии, где есть упоминания об этом периоде в жизни сестры. Пользователь оставил комментарий под новым постом, в котором девушка упомянула о планах выступить на тему сексуального воздержания для группы молодых членов церкви. В нем он указал, что если сестра хочет быть девственницей, то стоит стереть все доказательства обратного с Facebook. «Она удалила мой комментарий, но, полагаю, некоторые все же успели его увидеть», — заключил clop-clipp.

В комментариях многие осудили этот шаг. По их мнению, о лжи нужно сообщать, но подобные вопросы стоит обсуждать лично, а не в соцсети. Юзер shaylaa30 написала, что «не стоит сообщать детали чьей-то сексуальной жизни на Facebook» и что «девственность — это конструкт, так что сестра имеет полное право говорить, что она девственница». Были и те, кто поддержали это действие. По мнению Upeeru, нужно всегда разоблачать лицемеров.

Ранее пользователи Reddit перечислили способы сохранить девственность своих детей до достижения ими 25-летнего возраста. Такое обсуждение запустил один из юзеров, предложив вообразить встречу с демоном, предлагающим за это миллиард долларов.

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