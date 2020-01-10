Религиозная девушка два года избегала секса с мужем из-за редкой болезни

После свадьбы жительница американского города Нью-Йорк обнаружила, что не может заниматься сексом из-за редкой болезни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

23-летняя Стефани Мюллер (Stephanie Muller) выросла в религиозной семье и верила, что должна хранить девственность, пока не выйдет замуж. Она избегала добрачного секса и после того, как стала встречаться со своим будущим мужем. Их отношения продолжались около двух лет и закончились свадьбой.

Во время медового месяца Мюллер обнаружила, что секс вызывает у нее сильную боль. Сначала она надеялась, что со временем это пройдет. Затем женщина предположила, что проблема связана с грибковой инфекцией половых органов, и три месяца лечилась от нее. Поскольку боль не исчезла, она решила обратиться к специалисту.

Гинеколог нашла у нее вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение. Врач прописала ей сильнодействующее обезболивающее и посоветовала обратиться в частный медицинский центр Women's Therapy Center, который специализируется на лечении вагинизма. Она предупредила, что его услуги не покрываются медицинской страховкой.

Из-за болезни Мюллер и ее муж около двух лет избегали секса. «Я ужасно стеснялась и ощущала себя сломленной, мне казалось, что я ни с кем не могу об этом поговорить, — вспоминает она. — Эндрю и я чувствовали себя так, будто лишились чего-то очень большого и должны горевать об этом в одиночку».

Лишь через год Мюллер обратилась в Women's Therapy Center. После пятимесячного лечения ей удалось победить болезнь. Теперь она хочет помочь другим женщинам, которые страдают вагинизмом.

В 2018 году сообщалось, что школьная учительница из американского штата Флорида тоже сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма, которая 15 лет мешала ей заниматься сексом. Она стала посещать регулярные занятия, делала упражнения дома и через несколько месяцев ей впервые удалось заняться сексом со своим женихом.

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