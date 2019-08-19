Из жизни
 
Последние новости
Определены крупнейшие должники России
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью гастритом
В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Девушка в Tinder задала главный вопрос перед свиданием и нашла понимание в сети
Стало известно о состоянии отца после убийства подростком семьи под Ульяновском
Жители российского города пожаловались на нашествие тарантулов
Выявлены регионы с самым доступным бензином
Обнаружена невиданная космическая катастрофа
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Новости партнеров

Женщина осталась без секса из-за редкого заболевания

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница американского штата Техас долгие годы не могла заниматься вагинальным сексом из-за редкого заболевания. Об этом сообщает издание Daily Mail.

25-летняя Мэри Стауд (Mary Staud) вышла замуж за 26-летнего возлюбленного в 2014 году. После первой брачной ночи женщина поняла, что она не может заниматься сексом с проникновением. «Я и не думала, что такое возможно. Мне было так больно, казалось, что внутри меня кирпичная стена», — вспоминает она.

Несколько месяцев супруги тщетно пытались самостоятельно решить проблему. Отчаявшись, Стауд обратилась в больницу, где у нее диагностировали вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

Долгие годы женщина стеснялась своей болезни. «Мне казалось, что я неполноценная женщина и бесполезная жена. У меня развилась куча комплексов на тему секса, — призналась Стауд. — Я впала в депрессию и пристрастилась к еде и алкоголю». По ее словам, после того, как она узнала о вагинизме, у нее появилась неприязнь к собственному телу.

«Я больше не хотела за собой ухаживать. Я курила, пила, переедала», — добавила она. Позже американка начала изучать способы лечения вагинизма в интернете и купила специальный аппарат, который помогал ей расслаблять мышцы таза. В 2018 году американка обратилась за помощью к физиотерапевту.

Специалист научил Стауд контролировать мышцы тазового дна. Пациентка, помимо прочего, прошла курс иглоукалывания, который оказался наиболее болезненной и самой действенной формой терапии. Программа лечения помогла, и вскоре женщина смогла заниматься сексом с супругом.

Стауд отметила, что она не нашла поддержки и понимания у матери. Та предлагала дочери «просто расслабиться или выпить перед сексом бокальчик вина», хотя эти действия никак не помогали женщине побороть болезнь. Американка решила поделиться своей историей в СМИ, чтобы другие страдающие от вагинизма не чувствовали себя изгоями и не боялись обратиться за помощью к специалистам.

В 2018 году сообщалось, что школьная учительница из американского штата Флорида тоже сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма, которая 15 лет мешала ей заниматься сексом. Она стала посещать регулярные занятия, делала упражнения дома и через несколько месяцев ей впервые удалось заняться сексом со своим женихом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman, 25, who discovered she has vaginal clamping syndrome while trying to lose her virginity celebrates FINALLY being able to have sex with her husband
Живущая без секса из-за редкой болезни женщина родила ребенка
Съемки в «Половом воспитании» открыли звезде сериала глаза на вагинизм
Учительница осталась без секса на 15 лет из-за редкой болезни
Другие материалы рубрики
Из жизни00:05Сегодня

«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»

История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
05:02Сегодня

Толстый живот спас женщину от смерти

02:14Сегодня

Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

11:5118 августа

Подъем 75-тонной туши из моря сняли на видео

Из жизни00:0117 августа

«Я видел все»

Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
18:4117 августа

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

20:2116 августа

Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком смертельной болезни

19:3216 августа

Мужчина перерыл тонны отбросов ради билетов на концерт любимого певца

Из жизни00:0413 августа

«Целый месяц я вообще солнца не видел»

Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
18:2516 августа

Строитель попал под сломанную бетономешалку и лишился ноги

17:1816 августа

Злой носорог пустился в погоню за туристами

16:1516 августа

Мать сравнила родившегося в мембране ребенка с монстром из фильма «Чужой»

Россия
В России ужесточили правила провоза багажа через границу
Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова«Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание»
Мать избитой в Ингушетии девочки — о похищении, разводе и отнятых детях
Устроивший бойню подросток рассказал другу о легкости убийства
«Я тону! Капец!»
Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки
Россиянин выследил врача и сломал ему нос за некачественное лечение
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Все материалы
Мир
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Трамп назвал «стратегическим» намерение купить Гренландию
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Мужчина с ножом устроил резню на вокзале в Германии
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о поимке «российского шпиона»
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
Жена Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Главу эстонских националистов обвинили в подражании спецслужбам Сталина
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Глава партии Зеленского пожаловался на низкие зарплаты в Раде
Все материалы
Экономика
Трамп заявил о нежелании дальше вести дела с Huawei
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Cедан из «Кортежа» Путина подешевел на 10 миллионов рублей
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Продажи школьных дневников выросли на 800 процентов
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Все материалы
Силовые структуры
Появились кадры с места массовой бойни под Ульяновском
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Обнародовано содержание предсмертной записки убившего свою семью подростка
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты возможные мотивы бойни под Ульяновском
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Полицейский погиб в ДТП в Москве
Все материалы
Наука и техника
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
В России отреагировали на данные о недостатках ВМФ
Все материалы
Спорт
Медведев выиграл турнир серии Masters и стал пятой ракеткой мира
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич Дядя Стипе
Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
Российский боец снялся с турнира UFC в Абу-Даби
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
Трехкратный чемпион Англии Эшли Коул завершил карьеру
Дьяволы в волчьем логове
МЮ — «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: чем интересен второй тур АПЛ
Шарапова заменит Серену Уильямс
Все материалы
Культура
В сети вспомнили фотосессию молодой Аллы Пугачевой для Vogue
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Появились подробности смерти посетителя после фестиваля под Нижним Новгородом
«Почти касался его ноздрей и ждал»
Он написал одну из самых скандальных книг в истории: последний роман Жозе Сарамаго
Под Нижним Новгородом завершился фестиваль современной музыки Alfa Future People
Слева направо: Анатолий Абрамович, Леонид Никольский, Андрей Зализняк. 1951 год «Мой патриотизм другим патриотам не понравился бы»
Каким запомнили академика, объяснившего русский язык от бересты до мата
Продюсер «Ласкового мая» обратился к Зеленскому
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий шоу «Умницы и умники» вспомнил устроившего бойню подростка
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Превратившийся в лифт подъезд многоэтажки заинтриговал пользователей сети
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Все материалы
Ценности
Королева ввела для Меган Маркл новый запрет
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Помолвочное кольцо девушки сравнили с детородным органом и лапшой
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Бритни Спирс похвасталась ценой туфель и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Появилось видео таранящего столб автобуса с китайскими туристами в Москве
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Путешествия по России подорожают
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета
Все материалы
Из жизни
Толстый живот спас женщину от смерти
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Подъем 75-тонной туши из моря сняли на видео
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Все материалы
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России
Завод «Белджи»: немецкие роботы и перья страуса Эму
Появилась первая фотография самого красивого McLaren
Kia превратит Rio в полноценный кроссовер
Infiniti анонсировала новую глобальную модель
Все материалы
Дом
Особняк миллиардера-педофила стал достопримечательностью Нью-Йорка
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Назван самый непопулярный город России
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Россиян задумали расселить по съемным квартирам
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Спрос на московские новостройки обвалился
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В России выросла выручка малых предприятий
Россиянам посоветовали не «пичкать» детей лекарствами из-за температуры
Все материалы