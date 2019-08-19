Женщина осталась без секса из-за редкого заболевания

Жительница американского штата Техас долгие годы не могла заниматься вагинальным сексом из-за редкого заболевания. Об этом сообщает издание Daily Mail.

25-летняя Мэри Стауд (Mary Staud) вышла замуж за 26-летнего возлюбленного в 2014 году. После первой брачной ночи женщина поняла, что она не может заниматься сексом с проникновением. «Я и не думала, что такое возможно. Мне было так больно, казалось, что внутри меня кирпичная стена», — вспоминает она.

Несколько месяцев супруги тщетно пытались самостоятельно решить проблему. Отчаявшись, Стауд обратилась в больницу, где у нее диагностировали вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

Долгие годы женщина стеснялась своей болезни. «Мне казалось, что я неполноценная женщина и бесполезная жена. У меня развилась куча комплексов на тему секса, — призналась Стауд. — Я впала в депрессию и пристрастилась к еде и алкоголю». По ее словам, после того, как она узнала о вагинизме, у нее появилась неприязнь к собственному телу.

«Я больше не хотела за собой ухаживать. Я курила, пила, переедала», — добавила она. Позже американка начала изучать способы лечения вагинизма в интернете и купила специальный аппарат, который помогал ей расслаблять мышцы таза. В 2018 году американка обратилась за помощью к физиотерапевту.

Специалист научил Стауд контролировать мышцы тазового дна. Пациентка, помимо прочего, прошла курс иглоукалывания, который оказался наиболее болезненной и самой действенной формой терапии. Программа лечения помогла, и вскоре женщина смогла заниматься сексом с супругом.

Стауд отметила, что она не нашла поддержки и понимания у матери. Та предлагала дочери «просто расслабиться или выпить перед сексом бокальчик вина», хотя эти действия никак не помогали женщине побороть болезнь. Американка решила поделиться своей историей в СМИ, чтобы другие страдающие от вагинизма не чувствовали себя изгоями и не боялись обратиться за помощью к специалистам.

В 2018 году сообщалось, что школьная учительница из американского штата Флорида тоже сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма, которая 15 лет мешала ей заниматься сексом. Она стала посещать регулярные занятия, делала упражнения дома и через несколько месяцев ей впервые удалось заняться сексом со своим женихом.

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