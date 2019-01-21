Съемки в «Половом воспитании» открыли звезде сериала глаза на вагинизм

Актер Эйса Баттерфилд в интервью The Independent рассказал о съемках в сериале «Половое воспитание». По словам артиста, работа в телевизионном проекте открыла ему глаза на многие проблемы, связанные с сексом.

Баттерфилд играет 16-летнего подростка, который решает стать неофициальным сексологом своей школы. «Мой персонаж узнает много нового, например о существовании вагинизма. Я и сам не знал, что такое бывает. Так что для меня это было познавательно», — поделился он.

21-летний актер отметил, что «Половое воспитание» показывает то, что секс — это нормально, хоть в подростковом возрасте он кажется странным.

Вагинизм — состояние, вызываемое у женщин непроизвольным сокращением лобково-копчиковой мышцы и отрицательно влияющее на возможность участвовать в любой форме вагинального проникновения.

«Половое воспитание» — английский сериал компании Netflix. Первый сезон шоу был выпущен 11 января.

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