Передача по телевидению заставила отца усомниться в родстве со своим ребенком

Пользовательница Reddit с ником Recipe_Muted рассказала, что после просмотра передачи ее брат усомнился в родстве со своим ребенком. Из-за этого между членами семьи случился конфликт, и теперь мужчина готов расстаться со своей возлюбленной.

По словам рассказчицы, она с братом посмотрела пару выпусков передачи, посвященной проблемам в семье. В шоу обсуждались действия пар, которые сомневались в верности партнеров. Зачастую конфликт разрешался ДНК-тестом для определения отцовства.

Ради развлечения брат с сестрой решили посоревноваться и угадать, кто из мужчин на экране является настоящим отцом своих детей. Брат постоянно ошибался — он сравнивал внешность детей и мужчин и полагал, что таким образом может подтвердить их родство. Сестра же настаивала, что внешность — не главный фактор.

После вечера у экрана мужчина стал по-другому относиться к своей возлюбленной и их совместному ребенку — пятилетней дочери. Позже брат объяснил сестре по телефону, что хочет быть на 100 процентов уверенным в том, что это его ребенок. Вместо того, чтобы признаться в настоящей причине сомнений, он выдумал историю о звонке от бывшего, который якобы сообщил ему о неверности партнерши. Сестра рассказала об этом возлюбленной брата, после чего пара разорвала отношения. Теперь партнерша брата хочет через суд потребовать от него сдачи теста на отцовство, чтобы получать алименты.

В комментариях многие поддержали решение сестры рассказать возлюбленной брата истинную причину сомнений мужчины. По их мнению, не стоило врать партнерше и так реагировать из-за телешоу. Однако были и те, кто посчитал действия автора поста излишними, а поступок брата — некорректным, но имеющим основания. Так, пользователь qwerty4007 заметил, что Recipe_Muted вмешалась в личную жизнь пары, рассказав все второй половине брата, а также лишила пятилетнего ребенка полноценной семьи.

Ранее 28-летний мужчина рассказал, как случайно узнал от своей невесты, что она не планирует заниматься сексом только с ним всю жизнь. Планы возлюбленной обескуражили мужчину и заставили его переосмыслить собственные убеждения. Он признался, что запутался в ситуации, и попросил совета у пользователей Reddit.