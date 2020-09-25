Участница реалити-шоу о похудении умерла в 41 год

Участница американского реалити-шоу о похудении «Я вешу 600 фунтов» (My 600-lb Life) Колиеза МакМиллиан (Coliesa McMillian) умерла в 41 год, у нее были осложнения после операции по снижению веса. Как сообщает TMZ, американка последние месяцы жизни провела в кровати из-за ухудшения здоровья.

По словам семьи, жительница штата Луизиана умерла в больнице недалеко от дома 22 сентября. Причина смерти пока неизвестна. Однако женщина страдала от проблем со здоровьем после хирургического вмешательства.

Для операции по снижению веса она обратилась в медучреждение штата Техас. После у нее начались осложнения, в результате которых американку пришлось подключить к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Женщина находилась в критическом состоянии, у нее произошел сердечный приступ.

МакМиллиан участвовала в восьмом сезоне телешоу в марте этого года. На момент съемок она весила около 291 килограмма. Мать четырех дочерей рассказывала, что решилась на участие в реалити для того, чтобы сломать привычку заедать проблемы и вернуть себе нормальную жизнь.

В апреле из-за проблем со здоровьем в возрасте 49 лет умер другой участник шоу, американец Джеймс Кинг. Врачи диагностировали у него заражение крови и цирроз печени.

Шоу «Я вешу 600 фунтов» (My 600-lb Life) выходит на канале TLC с 2012 года. В каждом выпуске рассказывается о человеке, страдающем от лишнего веса. В начале передачи каждый герой весит не менее 600 фунтов (примерно 272 килограмма). В течение года участники программы стремятся избавиться от ожирения и изменить свою жизнь.