Ведущая «Давай поженимся!» отреагировала на приговор участнику шоу за педофилию

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова отреагировала на приговор бывшему участнику программы Руслану Казанцеву, которого по решению суда признали виновным в педофилии. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

«Мы же про любовь говорим. Мы не копаемся. Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь», — отметила Сябитова. Она уточнила, что ведущие не следят за историями героев, и добавила, что не знала о приговоре до разговора с корреспондентом.

Телесваха рассказала, что редакторы программы проверяют только паспорт и фотографию предполагаемых участников. Вся остальная информация указывается со слов самих героев. «Понятия не имею, что с ними происходит. Ничего сказать не могу. Это вообще к нашей программе не имеет отношения», — подчеркнула ведущая.

«У нас программа о проблеме одиночества. Такое прокомментировать не могу, мы не какое-то криминальное шоу», — заключила телесваха.

Ранее сообщалось, что Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Руслана Казанцева к 13 годам колонии за педофилию. В 2019 году с заявлением в полицию обратилась соседка, заподозрив его в связи с несовершеннолетней дочерью. От его действий пострадала еще одна 11-летняя девочка.

Мужчина принимал участие в шоу «Давай поженимся!» в 2018 году. Он был одним из трех женихов, желавших построить отношения с невестой по имени Екатерина. Тогда 42-летний Казанцев заявлял, что из-за непростых отношений с родителями у него сформировалась заниженная самооценка, что привело к проблемам в отношениях с женщинами.