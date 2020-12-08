Участника шоу «Давай поженимся» осудили за педофилию

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Руслана Казанцева, в 2018 году участвовавшего в шоу «Давай поженимся», к 13 годам колонии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчину признали виновным в педофилии. В 2019 году с заявлением в полицию обратилась соседка участника шоу, которая заподозрила Казанцева в связи с ее дочерью.

Кроме того, было установлено, что от действий осужденного пострадала еще одна 11-летняя девочка.

Как отмечает издание, в 2018 году на шоу Казанцев заявлял, что не смог найти любовь из-за трудного детства. Это, по словам осужденного, сформировало у него заниженную самооценку.

Ранее сообщалось, что в Истре россиянин пообещал игравшим во дворе школьницам шоколадки, увез девочек за гаражи и, запугав детей, надругался над ними. Автомобиль педофила остановили сотрудники патрульно-постовой службы, которые подключились к поискам школьниц.