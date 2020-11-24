Тренер-педофил притворился молодой девушкой и совратил 50 мальчиков

В Британии 36-летний футбольный тренер-педофил притворился молодой девушкой и заставил 51 мальчика отправить ему фото или видео непристойного характера. Всего мужчина сознался в 96 преступлениях, пишет Daily Mail.

Британец втирался в доверие к мальчикам от четырех до 14 лет, а затем начинал шантажировать их, чтобы те отправляли ему более развратные фотографии, а также фотографии своих младших братьев и сестер. Отмечается, что некоторых юношей подобным давлением он довел до самоубийства.

По данным следствия, всего Дэвид Уилсон контактировал с 5 000 детей в Британии и за рубежом, 500 из которых отправляли ему фото. Отмечается, что злоумышленник не проявлял сострадания, даже когда жертвы умоляли его прекратить шантаж.

Детей Уилсон совращал с 2016 по 2020 год. Он покупал сим-карты, заводя на них поддельные аккаунты в Facebook. Через них он знакомился с мальчиками под видом их ровесниц и отправлял им интимные фото девочек из интернета в обмен на фото мальчиков. Расследование по его делу заняло три года.

Ранее сообщалось, что российские следователи раскрыли педофила, который общался со школьницами в соцсетях. Выяснилось, что около 300 девочек отправляли ему непристойные фото, а еще 600 несовершеннолетних вели с ним интимную переписку.