Полиция раскрыла издевавшуюся над детьми банду в Австралии

Австралийская полиция арестовала банду из 44 человек, которых подозревают в создании и хранении материалов с насилием над детьми. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что аресты стали итогом расследования появившихся изображений и видео в интернете. В результате полиция заявила, что спасены 16 детей по всей стране. Подозреваемые разного возраста работали в строительстве, правоохранительных органах и гостиничном бизнесе.

Подозреваемые использовали облачную платформу хранения данных, чтобы делиться материалами с издевательствами. Полиция выдвинула в общей сложности 350 обвинений, в операции по раскрытию преступной сети принимали участие более 100 правоохранителей.

В январе 2020 года в Австралии прошел суд над педофилом, действовавшим в нескольких странах. 53-летнего Бориса Кунсевитски признали виновным в 59 преступлениях: в частности, в распространении и производстве детской порнографии и изнасиловании несовершеннолетних. Педофила посадили в тюрьму на 35 лет.

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