В Австралии посадили ужаснейшего педофила за всю историю страны

В Австралии прошел суд над педофилом, действовавшим в нескольких странах. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно приговору, 53-летнего Бориса Кунсевитски признали виновным в 59 преступлениях: в частности, распространении и производстве детской порнографии и изнасиловании несовершеннолетних. Педофила посадили в тюрьму на 35 лет. Прошение о досрочном освобождении он сможет подать не ранее чем через 28 лет.

Кусневитски считают ужаснейшим педофилом за всю историю страны. Отмечается, что он изнасиловал как минимум 47 мальчиков и распространил более 35 тысяч фотографий и 4800 видеороликов за пределами Австралии. В период с 2002-го по 2017 год он сбывал незаконную порнографию на Филиппинах, в Сингапуре и Индонезии. Следователи подчеркивают, что большая часть преступлений была совершена на территории Филиппин.

В мае 2019-го сотрудники Интерпола спасли 50 детей и задержали девять преступников, принадлежавших к международной сети педофилов. Их поймали в Таиланде, Австралии и США.

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