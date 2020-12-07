Популярный блогер раскрыл правду о ведущей «Давай поженимся»

Популярный российский видеоблогер Николай Соболев раскрыл правду о ведущей программы «Давай поженимся» Розе Сябитовой. Во время YouTube-шоу «Балдежный подкаст» он заявил, что женщина абсолютно по-разному ведет себя перед камерой и в реальной жизни. Блогер увидел разницу, когда участвовал вместе с телесвахой в передаче «Форт Боярд».

«Когда включилась камера, я ***** (удивился). Роза Сябитова в жизни и на экране — это два разных человека. Это игра, это актерская игра. Она вообще другая. То есть она просто нормальная женщина. Она нормально разговаривает», — заявил Соболев.

Блогер также пообщался с телесвахой на тему ее образа. Сябитова сказала, что ведет себя иначе на экране, потому что нашла свою аудиторию и давно работает на нее.

«Включается камера, и она сразу за попку кого-то щипнет, что-то там сводит и так далее. Выключается камера — она садится в телефон и просто рассуждает о каких-то житейских проблемах: о том, куда внучку в школу отдать», — отметил Соболев.

Ранее Роза Сябитова покритиковала женщин постарше за отношения и брак с молодыми мужчинами, ровесниками их сыновей. Телеведущая заявила, что разница в возрасте в любую сторону перестала быть помехой для счастливых отношений. По ее мнению, все чаще женщины после 50 лет встречаются с мужчинами намного младше.