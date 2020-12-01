Ведущая Первого канала покритиковала женщин за браки с ровесниками их сыновей

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова покритиковала женщин постарше за отношения и брак с молодыми мужчинами, которые являются ровесниками их сыновей. Пост с этими размышлениями она опубликовала в Instagram.

Телесваха отметила, что разница в возрасте в любую сторону перестала быть помехой для счастливых отношений. По ее мнению, все чаще женщины после 50 лет встречаются с мужчинами намного младше.

«Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно», — отметила Сябитова. По ее мнению, в таких отношениях по сути партнерша получает только сексуальное удовольствие.

Ведущая посчитала, что, однако, в таких отношениях женщины зачастую отлично выглядят, а молодые мужчины считают подобные союзы большой удачей для них. «Может я не права и не заметила, как изменился мир?» — задумалась телесваха.

Ранее Роза Сябитова назвала культ молодости убийцей женщин старше 50 лет. Она подчеркнула, что в современном обществе красота — это гладкость кожи и подтянутая фигура, а не ум, профессионализм и опыт.