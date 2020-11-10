Ведущая Первого канала призвала к борьбе с возрастными стереотипами

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что в России необходимо бороться с возрастными стереотипами, сформировавшимися в общественном сознании. В Instagram она призвала изменить эту тенденцию.

По ее словам, исследования показали, что, вопреки распространенным предубеждениям, после 50 лет жизнь становится лучше. «К сожалению, старые и радикальные стереотипы по поводу этого возраста, по которым жили целые поколения наших бабушек и мам, мешают нам жить», — констатировала ведущая.

Сябитова подчеркнула, что менять жизнь никогда не поздно, и привела в пример Дарью Донцову, написавшую первый детектив в 40 лет. «А я стала известной телеведущей в 45 лет», — заметила телесваха.

Она посчитала, что с возрастом изменения в жизни даются труднее, так как одно из главных свойств человеческой натуры — стремление к стабильности и страх перед переменами. «Преодолеете этот страх, и ваша жизнь изменится», — заключила Сябитова.

Ранее Сябитова дала россиянкам несколько советов о том, как «адекватно оценить поведение мужчины на первом свидании». Сваха порекомендовала помнить, что времена рыцарей и мужчин, которые готовы «удивлять и покорять» женщин, закончились.