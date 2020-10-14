Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла подробности своей операции

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла подробности операции по удалению доброкачественной опухоли. В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» она рассказала, что ей удалили не только опухоль, но и «определенный женский орган».

Сваха отметила, что пять лет не посещала гинеколога, потому что у нее ничего не болело. Затем она пришла к специалисту во время диспансеризации. Врач сделал внешний осмотр и отправил Сябитову на УЗИ, благодаря чему удалось обнаружить опухоль.

По словам ведущей, ей сделали три операции, которые были достаточно серьезными. Она подчеркнула, что без вмешательства докторов ситуация могла «кончиться очень плачевно». «К врачу надо ходить!» — добавила телесваха.

О госпитализации Сябитовой стало известно в конце августа. Позже она сообщила, что ей удалили доброкачественную опухоль и «важный женский орган». Ведущая напомнила читателям, что предупредить болезнь всегда легче и дешевле, чем «устранять последствия и восстанавливать свой организм», и призвала женщин регулярно посещать гинеколога и проходить профилактический осмотр.