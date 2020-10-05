Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о написании некрологов на обидчиков

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, как в детстве противостояла одноклассникам, которые ее недолюбливали. В разговоре с «Телепрограммой» она в частности сообщила, что иногда писала некрологи на обидчиков.

Сябитова призналась, что вспоминает школьные годы с ужасом и не ходит на встречи с одноклассниками. По ее словам, она была из бедной пьющей семьи, плохо одевалась и «не относилась ни к какому сообществу». В детстве ведущая была «озлобленной девочкой», а спасал ее только спорт: сразу после уроков она уходила на тренировки.

«Пока меня не трогали — не трогала и я, когда трогали — у меня фантазии хватало и физически ответить, и креативно сделать какую-нибудь пакость. Например, написать некролог на обидчика», — поделилась Сябитова.

Телесваха добавила, что ей пришлось рано повзрослеть и понять, что «единственный способ что-то изменить — это получить образование и хорошо зарабатывать».

В августе Сябитова бросилась под грузовик с криками «Дави меня!», чтобы защитить плитку на своем участке. По ее словам, соседи установили забор на границе территории, из-за чего возникли проблемы с въездом и выездом больших автомобилей, а участок свахи оказался под угрозой.