Российская телеведущая раскрыла секрет успешных отношений

Сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла секрет успешных отношений. В посте в Instagram она написала, что для этого паре необходимо правильно распределить роли «водителя» и «пассажира».

По словам российской телеведущей, если в машине будет два водителя, оба будут хвататься за руль и спорить, кто поведет. «Думаю, такой дуэт доедет до первого столба», — раскритиковала подобную модель отношений Сябитова. Если же в автомобиле будет два пассажира, которые не умеют водить, машина так и не сдвинется с места.

«Поэтому хороший результат знакомства будет зависеть от того, насколько правильно распределены "роли", выбран ли опытный водитель, который с уважением относится к пассажиру», — констатировала сваха.

Продолжив метафору, она также порекомендовала женщине не полагаться на авось и не стоять «на обочине с поднятой рукой». По мнению Сябитовой, водитель случайного такси не будет знать маршрута и все время будет пытаться взять на борт других женщин. «Если вы не выберете того, кого хотите, то вам придется любить то, что получили», — предупредила ведущая.

В августе Сябитова раскрыла проверенный способ женить на себе мужчину. По ее словам, для этого женщине необходимо стать незаменимой. Например, стать «рекламным агентом» мужчины и рассказывать всем о его достоинствах. Сябитова также посчитала возможным использовать научные достижения, чтобы «зафиксировать» внимание мужчины. В пример она привела выработку условного рефлекса на ассоциации, такие как запах.