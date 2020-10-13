Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок жить по новым правилам

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова призвала россиянок жить «по новым правилам» и иначе строить отношения с мужчинами. Об этом она порассуждала в Instagram.

«Миллионы женщин на протяжении всей человеческой истории живут с убеждением, что ценность женщины в способности заполучить мужчину», — написала сваха. Она подчеркнула, что в связи с этим существует стереотип — «не заполучившая мужчину» женщина считается неполноценной, а которая смогла выйти замуж за богатого человека — удачливой.

Ведущая отметила, что «взаимоотношения такого типа не приводят ни к чему хорошему», так как женщины не знают, действительно ли любят своих избранников и хотят разделить с ними жизнь. «Сложность заключается в том, что старые представления о том, какой быть женщине, крепко сидят в нашем сознании», — констатировала Сябитова и добавила, что «пришло время жить по новым правилам». Их суть заключается в том, чтобы найти подходящего для себя мужчину и построить с ним отношения, а не «заполучить» его.

По словам телесвахи, в основе гармоничных отношений должны лежать три принципа. Она порекомендовала женщинам разобраться в своих лучших качествах, понять, кто именно им больше всего подходит как будущий муж, а затем завязать с ним отношения, построенные на взаимном уважении.

Ранее пользователи сети раскритиковали Сябитову за советы, которые она дала желающим успешно выйти замуж женщинам. В частности, многих возмутили высказывания ведущей о том, что в браке женщины должны терпеть все то, что их не устраивает в супруге, в том числе измены.