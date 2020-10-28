Ведущая Первого канала назвала способ «адекватно оценить поведение мужчины»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале дала россиянкам несколько советов о том, как «адекватно оценить поведение мужчины на первом свидании». Свой способ она назвала в Instagram.

Сябитова порекомендовала помнить, что времена рыцарей и мужчин, которые готовы «удивлять и покорять» женщин, закончились. «Демократические отношения полов сделали свое дело», — заключила ведущая и призвала женщин не быть категоричными в своих требованиях к представителям противоположного пола.

По словам ведущей Первого канала, в отношениях с мужчинами необходимо руководствоваться принципом «Мало хотеть, надо действовать самой». При этом она отметила, что нужно стараться «найти что-то среднее» и не опускать собственную планку. Телесваха добавила, что не рекомендует женщинам общаться с мужчинами «без ярко выраженной любовно-брачной перспективы».

Ранее в соцсетях раскритиковали Сябитову за советы, которые она дала женщинам, желающим удачно выйти замуж. В своих рекомендациях сваха говорила, что женщина должна терпеть все, что делает ее супруг, в том числе измены, а также утверждала, что в неверности мужчин виноваты их жены. Пользователей возмутили ее слова, некоторые написали, что Сябитовой не стоит работать на федеральном канале с такой позицией.