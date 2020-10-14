Ведущая Первого канала призналась в страхе увольнения

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова призналась, что боится увольнения. О своем страхе она рассказала в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

На вопрос о том, не тошнит ли ее от «Останкино» спустя 12 сезонов «Давай поженимся», сваха ответила отрицательно. «Мы там зубами, чем только можно будем держаться», — объяснила Сябитова.

«Я могу сказать, что я, как любой, наверное, человек, очень боюсь увольнения. Очень. Поэтому я все что угодно готова делать», — отметила сваха. Ведущая также рассказала, что в случае, если ее действительно решат уволить, ей будет проще узнать об этом из СМС, а не из личного разговора с начальством.

Сябитова подчеркнула, что «Давай поженимся!» планировали закрывать несколько раз. Это всегда происходило летом, и ведущие не знали, вернутся ли они осенью на съемки. В первый раз ей было «жутко страшно», однако спустя время у нее возник «иммунитет».

Ранее соведущая Сябитовой Лариса Гузеева призналась, что никогда в жизни не планировала работать на телевидении. По словам Гузеевой, работа на телеканале стала для нее неожиданностью, потому что она ленивая и «не любит быть в системе». Артистка заметила, что в итоге быстро и надолго втянулась в процесс.