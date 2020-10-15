Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!» и ушла

31-летняя невеста по имени Дарья обматерила ведущих «Давай поженимся!» в эфире программы, отказалась выбирать жениха и ушла из студии. Выпуск опубликован на YouTube-канале передачи.

Девушка пришла на шоу во второй раз. Она сообщила, что после первого появления «бывший муж сменил гнев на милость и позволил увидеть детей». За время двух визитов на «Давай поженимся!» девушка успела вступить в несколько конфликтов с ведущими. В конце нового выпуска Дарья рассказала, что ей было очень тяжело после ухода от бывшего возлюбленного, но помогла поддержка подруги, пришедшей с ней на передачу. Обе девушки расплакались.

«Наконец-то, неужели живой человек сейчас будет передо мной сидеть? То есть в вас какие-то есть настоящие эмоции?» — спросила невесту Гузеева. «До этого пришла сучка, ничего из себя не представляющая, которая сидела и смотрела на всех, как на ***, это никакая не защитная реакция, которая кидалась не пойми за что», — сказала затем телеведущая. После этого сваха Роза Сябитова добавила, что не советует никому из женихов выходить, если Дарья их выберет.

«Вы соперницу во мне увидели или что? Что вы так на меня наговариваете, *** ? Вот и дальше так смотрите», — накричала в ответ невеста на Сябитову. «Меня трясет от вашей поддержки. Я не хочу ни к кому идти. Дайте мой номер телефона всем троим, я всем дам шанс завоевать такую женщину, как я», — заключила Дарья и ушла из студии.

В марте Гузеева покинула студию во время записи программы «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий, которыми ее, а также Розу Сябитову и астролога Василису Володину осыпала пришедшая на передачу невеста. Девушка объявила себя «духовным учителем» и пообещала ведущим, что в ближайшее время они «будут заблокированы».