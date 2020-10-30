Гузеева поспорила с женихом на «Давай поженимся!» из-за «бытовых проституток»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева поспорила с пришедшим на программу 37-летним женихом по имени Максим из-за «бытовых проституток». Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Максим уверен, что программа «Давай поженимся!» закладывает «искаженные основы семейных ценностей». В ответ на это Гузеева поинтересовалась, не он ли пишет ей оскорбительные комментарии в Instagram и называет ее проституткой.

«Нет, вы немного путаете. Секунду. Вы себе не льстите», — ответил Гузеевой жених. Затем он потребовал не перебивать его и порекомендовал программе «менять репертуар». «Почему на первое место не ставите чувства, отношения, человеческие качества?» — задался вопросом Максим.

В итоге их спор оказался безрезультатным. Гузеева попросила жениха предоставить нарезку видеофрагментов, в которых она учит женщин меркантильности, но Максим заявил, что на его услуги «денег у программы не хватит». Затем мужчина добавил, что у него есть другие дела и что он не считает подготовку текста для Гузеевой наиболее важным занятием.

Ранее 31-летняя невеста по имени Дарья обматерила ведущих «Давай поженимся!», отказалась выбирать жениха и ушла из студии. Таким образом девушка отреагировала на слова свахи Розы Сябитовой, заявившей, что не советует никому из женихов выходить, если Дарья их выберет.