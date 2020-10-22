Гузеева раскритиковала рисующих брови женщин и предрекла им «страшных детей»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева раскритиковала женщин, которые рисуют брови и проводят иные манипуляции с внешностью. Во время беседы с женихом, 51-летним владельцем антикварного бюро из Санкт-Петербурга, она также предрекла им рождение «страшных детей». Выпуск опубликован на YouTube.

Рассуждая о том, почему он не женился, герой программы сказал, что мир сегодня стал визуальным и что все научились себя подавать. «Все научились себя маскировать», — парировала Гузеева. Ведущая сравнила процесс изменения женской внешности с реставрацией. При этом, по ее мнению, найти специалиста, который проведет работы так, что они не будут заметными, весьма сложно.

«Никакенские. У нее даже нет надбровных дуг, а она себе рисует. И вот вы думаете, что вы женитесь на прямо на бровастой, ногтястой, губастой, а у нее там даже близко ничего не было. Зубы сделала, все остальное себе накачала. А потом у вас родятся страшные дети вот с такими вот носами, тонкогубые, глазки маленькие», — заключила Гузеева.

Ранее 31-летняя невеста по имени Дарья обматерила ведущих «Давай поженимся!» в эфире программы, отказалась выбирать жениха и ушла из студии. Таким образом девушка отреагировала на слова ведущей Розы Сябитовой: сваха сказала, что не советует никому из женихов отвечать Дарье взаимностью.