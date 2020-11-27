Женщинам дали советы по соблазнению мужчин в супермаркетах

В эфире итальянской телепередачи Detto Fatto на канале Rai 2 показали сюжет о том, как женщинам нужно ненавязчиво соблазнять мужчин во время походов в супермаркеты. Как сообщает The Guardian, рекомендации о том, как сексуально делать покупки, возмутили многих зрительниц.

Сюжет вела балерина и преподавательница по танцам на пилоне (pole dance) Эмили Анджелилло (Emily Angelillo). Женщина была одета в туфли на высоком каблуке и короткие кожаные шорты. Она станцевала, а затем продемонстрировала, как носить такую обувь в непредназначенных для нее местах вроде супермаркета. Анджелилло показала, как сексуально прогуливаться в таких туфлях с тележкой для покупок, как доставать товары с верхней полки и как поднимать с пола то, что упало.

Сюжет, показанный в международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, настолько возмутил многих зрителей, что некоторые посчитали его пародией. «Доколе мы будет говорить о женщинах, используя ложные стереотипы, как о тех, кто носит шпильки, сексуально двигается и всегда идеально выглядит?» — написала в Twitter негодующая министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Италии Тереза Белланова (Teresa Bellanova). Позже представители канала Rai 2 принесли извинения зрителям.

Ранее зрительницы осудили ведущую программы «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову за советы, которые она дала желающим успешно выйти замуж женщинам. В частности, россиянок возмутили слова Сябитовой о том, что женщина должна терпеть все, что делает ее супруг, в том числе измены.