Устроивший стрим с мертвой подругой российский блогер получил шесть лет колонии

Российский блогер Станислав Решетняк (Reeflay), во время стрима которого умерла его подруга Валентина Григорьева, получил шесть лет колонии строгого режима. Об этом во вторник, 27 апреля, «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Решетняк признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека)» УК РФ.

Уточняется, что мужчина признал вину в содеянном. По данным Telegram-канала Mash, во время оглашения решения суда по данному делу блогер расплакался.

В ночь на 2 декабря 2020 года Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. Обвиняемый избивал Григорьеву, после чего она умерла на глазах многочисленных зрителей трансляции. Причиной стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.

Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.