Заподозренного в причастности к гибели подруги блогера задержали

Российского блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, которого следователи заподозрили в причастности к гибели подруги Валентины Григорьевой, задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

У Григорьевой была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. По данным Telegram-канала Mash, против Решетникова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

По данным ГСУ СК России по Московской области, задержан 30-летний блогер, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Однако его имя не сообщается.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Во время стрима Решетникова девушка скончалась. Сам Решетников в прямом эфире признавался, что выгнал ее на улицу и не пускал в дом.

Позже блогер заявил правоохранителям, что не выгонял подругу на улицу. Она якобы сама ушла в бойлерную, где уснула. Он подчеркнул, что у него не было намерений убить Валентину.