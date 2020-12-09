Устроивший стрим с мертвой подругой российский блогер отказался признать вину

Российский блогер Станислав Решетняк (Reeflay), во время стрима которого умерла его подруга Валентина Григорьева, отказался признавать вину. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.

Он рассказал, что видел стримера в СИЗО-3 подмосковного Серпухова. «Он находится в хорошем расположении духа, вину не признает и уверен в оправдательном приговоре», — заявил Мальцев.

По его словам, блогера содержат в 12-местной камере, в которой находятся сейчас 10 человек. В камере есть чайник и телевизор.

Ранее адвокат блогера назвал официальную причину смерти Григорьевой. По информации юриста Евгения Кулагина, девушка погибла в результате закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, двухсторонней субдуральной гематомы и субарахноидального кровоизлияния головного мозга. По мнению адвоката, кровоизлияние произошло из-за таблеток, алкоголя или инсульта.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. По версии следователей, блогер избивал Григорьеву, после чего она умерла на глазах многочисленных зрителей трансляции.

Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.