Психику устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера проверят

Следователи назначили психологическую экспертизу 30-летнему блогеру Стасу Решетникову (Reeflay), устроившего стрим с мертвой подругой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, перед судмедэкспертами будут поставлены вопросы, касающиеся психического состоянии обвиняемого в момент совершения им преступления. Следователи все еще не установили мотив блогера.

Во время обыска у Решетникова были изъяты документы, данные с компьютера, флэш-накопителей и мобильного телефона, представляющие интерес для следствия. Дело может пополниться новыми эпизодами, по ним назначена доследственная проверка.

4 декабря Раменским городским судом был арестован Reeflay на два месяца. Его отправили в СИЗО. Блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (статья 111 УК РФ).

По версии следователей, Решетников избивал свою подругу Валентину Григорьеву, после чего она скончалась на глазах многочисленных зрителей трансляции. У нее была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. Блогер признался, что сильно избил Григорьеву, но настаивал, что у него не было намерений убить ее.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формате, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире.