Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отправили в СИЗО

Раменский городской суд арестовал блогера Станислава Решетникова (Reeflay), во время стрима которого умерла его подруга. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следователя. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Блогер будет отправлен в СИЗО.

30-летнему фигуранту предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (статья 111 УК РФ).

По версии следователей, блогер избивал Валентину Григорьеву, после чего она скончалась на глазах многочисленных зрителей трансляции. У нее была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. Блогер признался, что сильно избил Григорьеву, но настаивал, что у него не было намерений убить Валентину.

3 декабря Решетникова задержали.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формате, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире.