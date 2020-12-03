Беременность умершей во время стрима подруги блогера не подтвердилась

Беременность Валентины Григорьевой, умершей во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетников) не подтвердилась. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

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Она отметила, что эксперты зафиксировали у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому, образовавшуюся в результате ударов по лицу. Сейчас проводится химико-биологическое исследование.

Григорьева заявляла о беременности незадолго до того, как умерла на улице рядом с домом, где проживал Решетников. Девушка в прямом эфире показывала свой живот и подчеркивала, что он округлился из-за беременности. «Показать то, что никому не показывали? А вы думаете, я просто так тут тусуюсь? Да, бухая, есть такая погрешность», — обращалась она к зрителям.

Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Григорьевой стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором. Блогер признался в том, что сильно избил ее перед смертью, но заявил, что не выгонял подругу на улицу. Она якобы сама ушла в бойлерную, где уснула. Блогер настаивает, что у него не было намерений убить Валентину.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции.